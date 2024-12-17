В Украине появились первые женщины-водительницы экскаватора

Женщины получили квалификацию машинистки экскаватора и водителя погрузчика в ​​рамках программы «Iron Women».

Источник фото: Reskilling Ukraine

10 украинок успешно завершили обучение по овладению навыками управления строительной техникой в ​​рамках программы «Iron Women». Женщины получили квалификацию машинистки экскаватора и водителя погрузчика.

Теперь участницы смогут работать на предприятиях добывающей отрасли, на различных промышленных объектах.

Как отметила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная, для преодоления дисбалансов на рынке труда Украина поддерживает женщин, стремящихся овладеть более востребованной сегодня профессией или специальностью, и предлагает им различные программы по переквалификации и обучению. В частности, женщины имеют возможность получить профессии, где они были традиционно меньше представлены, чем мужчины.

Принять участие в программе «Iron Women» изъявили желание около 85 женщин, после отбора и практического обучения 10 уже успешно завершили обучение.

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