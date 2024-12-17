Практика судов
  1. В Украине

Завершено расследование масштабной сделки на 63,9 млн грн в «Укрзализныце»

20:30, 17 декабря 2024
НАБУ и САП завершили расследование одной из крупнейших бюджетных схем за время военного положения.
Завершено расследование масштабной сделки на 63,9 млн грн в «Укрзализныце»
Фото: nabu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование одной из крупнейших схем злоупотребления бюджетными средствами во время военного положения. Речь идет о закупке продуктов питания для нужд государства через АО «Укрзализныця» на сумму 63,9 млн грн. Об этом сообщили в АРМА.

Согласно материалам следствия, в период с марта по август 2022 года была реализована схема, в которой участвовали первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия и бывший заместитель министра экономики. Они организовали закупку продукции для областных военных администраций по завышенным ценам в подконтрольных компаниях, что привело к переплате АО «Укрзализныця» более 28,8 млн грн только за один этап операций.

Эпизод 1: Топ-чиновники организовали закупку продуктов по ценам, которые в разы превышали рыночные, при этом использовали фирму-посредника, которая получала продукцию по значительно более низким ценам. Продукты закупались по цене вдвое выше, что нанесло ущерб государственному предприятию.

Эпизод 2: Подобная схема повторилась с другой компанией, где подконтрольные лица завысили цены на продукты, что также привело к переплате на сумму 35,1 млн грн. После этого деньги были выведены через фиктивные компании за границу.

В августе 2023 года обоим подозреваемым сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ САП АРМА Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Количество зачетных баллов для адвокатов при повышении квалификации будет зависеть от сложности лекций

Изменения в Порядок повышения профессионального уровня адвокатов предполагают, что количество баллов за участие в мероприятии, в частности, прослушивании лекции, кроме продолжительности теперь будет учитывать критерий сложности.

Президент подписал закон, согласно которому суды смогут взимать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в случае отказа в принятии отчета об исполнении судебного решения суд сможет наложить на руководителя субъекта властных полномочий штраф от 60 560 до 121 120 грн, половину которого будут взимать в пользу гражданина, а другую – в бюджет.

Законопроект Президента об изменении оснований обретения и утраты гражданства Украины направят в Конституционный Суд

Верховная Рада приняла за основу законопроект о множественном гражданстве, но решила поинтересоваться мнением Конституционного Суда Украины.

Пограничники пошли в наряд на границу, но скрылись – суд решил, кто в этом виноват

Пограничники-земляки сбежали в соседнюю страну, а виновным признали их коллегу-дежурного.

Перед продажей нужно будет снять авто с учета – Верховная Рада приняла изменения в порядок торговли подержанными автомобилями

Перед отчуждением транспортного средства хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговлю транспортными средствами, владелец такого транспортного средства обязан будет снять его с учета.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео