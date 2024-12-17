Завершено расследование масштабной сделки на 63,9 млн грн в «Укрзализныце»

НАБУ и САП завершили расследование одной из крупнейших бюджетных схем за время военного положения.

Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование одной из крупнейших схем злоупотребления бюджетными средствами во время военного положения. Речь идет о закупке продуктов питания для нужд государства через АО «Укрзализныця» на сумму 63,9 млн грн. Об этом сообщили в АРМА.

Согласно материалам следствия, в период с марта по август 2022 года была реализована схема, в которой участвовали первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия и бывший заместитель министра экономики. Они организовали закупку продукции для областных военных администраций по завышенным ценам в подконтрольных компаниях, что привело к переплате АО «Укрзализныця» более 28,8 млн грн только за один этап операций.

Эпизод 1: Топ-чиновники организовали закупку продуктов по ценам, которые в разы превышали рыночные, при этом использовали фирму-посредника, которая получала продукцию по значительно более низким ценам. Продукты закупались по цене вдвое выше, что нанесло ущерб государственному предприятию.

Эпизод 2: Подобная схема повторилась с другой компанией, где подконтрольные лица завысили цены на продукты, что также привело к переплате на сумму 35,1 млн грн. После этого деньги были выведены через фиктивные компании за границу.

В августе 2023 года обоим подозреваемым сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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