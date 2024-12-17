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Завершено розслідування масштабної оборудки на 63,9 млн грн в «Укрзалізниці»

20:30, 17 грудня 2024
НАБУ та САП завершили розслідування однієї з найбільших бюджетних схем за час воєнного стану.
Завершено розслідування масштабної оборудки на 63,9 млн грн в «Укрзалізниці»
Фото: nabu.gov.ua
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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування однієї з найбільших схем зловживання бюджетними коштами під час воєнного стану. Йдеться про закупівлю продуктів харчування для потреб держави через АТ «Укрзалізниця» на суму 63,9 млн грн. Про це повідомили в АРМА.

Згідно з матеріалами слідства, в період з березня по серпень 2022 року була реалізована схема, у якій брали участь перший заступник міністра аграрної політики та продовольства та колишній заступник міністра економіки. Вони організували закупівлю продукції для обласних військових адміністрацій за завищеними цінами у підконтрольних компаніях, що призвело до переплати АТ «Укрзалізниця» понад 28,8 млн грн лише за один етап операцій.

Епізод 1: Топпосадовці організували закупівлю харчів за цінами, які в рази перевищували ринкові, при цьому використовували фірму-посередника, яка отримувала продукцію за значно нижчими цінами. Продукти закуповувались за ціною вдвічі вищою, що завдало збитків державному підприємству.

Епізод 2: Подібна схема повторилася з іншою компанією, де підконтрольні особи завищили ціни на харчі, що також призвело до переплати на суму 35,1 млн грн. Після цього гроші було виведено через фіктивні компанії за кордон.

У серпні 2023 року обом підозрюваним повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

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НАБУ САП АРМА Укрзалізниця

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