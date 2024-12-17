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В Україні з'явилися перші жінки-водійки екскаватора

23:12, 17 грудня 2024
Жінки здобули кваліфікацію машиністки екскаватора та водійки навантажувача в межах програми «Iron Women».
В Україні з'явилися перші жінки-водійки екскаватора
Джерело фото: Reskilling Ukraine
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10 українок успішно завершили навчання з опанування навичок управління будівельною технікою в межах програми «Iron Women». Жінки здобули кваліфікацію машиністки екскаватора та водійки навантажувача.

Відтепер учасниці зможуть працювати на підприємствах видобувної галузі, на різних промислових об’єктах.

Як зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна, для подолання дисбалансів на ринку праці Україна підтримує жінок, які прагнуть опанувати більш затребувану сьогодні професію чи спеціальність, і пропонує їм різні програми з перекваліфікації та навчання. Зокрема жінки мають можливість здобути професії, де вони були традиційно менше представлені, ніж чоловіки.

Взяти участь у програмі «Iron Women» виявили бажання приблизно 85 жінок, після відбору та практичного навчання 10 уже успішно завершили навчання.

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Мінекономіки роботи

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