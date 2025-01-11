Есть реальный шанс, что Украина сможет победить в войне, — Джо Байден

Джо Байден заявил, что как президент максимально использовал имеющиеся полномочия для предоставления военной помощи Украине.

Действующий президент США Джо Байден выразил уверенность в возможности победы Украины в войне против России. Об этом Байден заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Он подчеркнул, что пока США будет продолжать поддерживать Западную Европу единой по отношению к Украине, у украинцев будет реальный шанс на победу.

Также Байден выразил надежду на то, что Конгресс США не позволит Дональду Трампу остановить военную помощь Украине.

Он добавил, что цена участия в войне для России "невероятно высока". По словам Байдена, потери российской стороны составляют более 600 тысяч погибших и раненых.

Также он отметил, что даже среди вовлеченных в войну северокорейцев фиксируется высокий уровень смертности.

Глава Белого дома добавил, что сделал все возможное в пределах своих полномочий, чтобы максимально поддержать Украину.

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