Який розмір соціальної пенсії в 2025 році, якщо не вистачає стажу

Українці, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію.

Українці мають право вийти на пенсію після досягнення 60, 63 та 65 років, залежно від кількості набутого страхового стажу. Як відомо, у 2025 році в Україні зросли вимоги до страхового стажу. Для тих, хто не досягнув необхідного стажу, доступна соціальна допомога.

Нові вимоги до мінімального стажу наступні:

пенсіонери, які хочуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років, мають набути мінімум 32 роки страхового стажу

у 63 роки — мінімум 22 роки страхового стажу

у 65 років — 15 років страхового стажу

Якщо менше 15 років стажу, то громадяни мають право на державну соціальну допомогу після досягнення 65-річного віку.

З 1 січня 2025 року розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2361 грн), та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за останні шість місяців. Однак ця виплата не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 грн).

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