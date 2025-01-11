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Лос-Анджелес покрыт дымом и пеплом – в городе объявили чрезвычайную ситуацию

19:19, 11 января 2025
Из некоторых домов в Калифорнии еще даже не успели убрать рождественские украшения, как начались пожары.
Лос-Анджелес покрыт дымом и пеплом – в городе объявили чрезвычайную ситуацию
Источник фото: Getty Images
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В США от 7 января бушуют пожары, и до сих пор их не удалось взять под контроль. Как пишет BBC, в Лос-Анджелесе объявили чрезвычайную медицинскую ситуацию из-за качества воздуха - из-за пожаров дым и пепел покрыли город как одеялом.

Людей призывают оставаться в помещениях, закрыть окна, пользоваться кондиционерами и воздухоочистителями, а если нужно выйти на улицу, то пользоваться масками.

Из некоторых домов в Калифорнии еще даже не успели убрать рождественские украшения, как начались пожары.

Напомним, в районе города Лос-Анджелес на юге Калифорнии США вспыхнули лесные пожары, есть погибшие. Огонь охватил площадь 5 футбольных полей за минуту и добрался до элитного района, где живут голливудские звезды.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что должностные лица государственных служб водоснабжения и пожаротушения проведут независимое расследование причины потери давления воды, из-за которого пожарные гидранты муниципальной коммунальной службы Лос-Анджелеса оказались непригодными для использования во время пожара в Палисейдс на этой неделе.

Источник фото: Getty Images

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США пожар

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