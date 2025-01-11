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В ТЦК объяснили инцидент с задержанием мужчины в Киеве возле метро

18:55, 11 января 2025
Мужчину задержали, поскольку он был в розыске и пытался скрыться, заявили в ТЦК и СП.
В ТЦК объяснили инцидент с задержанием мужчины в Киеве возле метро
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В соцсетях 11 января появилось видео, на котором представители ТЦК и полиции якобы избивают и совершают в отношении мужчины неправомерные действия. Следовательно, в Киевском городском ТЦК и СП сделали заявление по этому поводу.

В ТЦК заявили, что мужчина находился в розыске, и его задержали.

«Сегодня в Киеве возле метро Тараса Шевченко, во время проверки документов у гражданина, было обнаружено, что он находится в розыске за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, в связи с чем национальной полицией был составлен протокол, однако гражданин пытался сбежать из-за чего и был задержан», - объяснили в ТЦК.

Там отметили, что полиция и военнослужащие ТЦК и СП действовали в рамках закона.

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полиция Киев розыск задержание ТЦК мобилизация

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