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Укрпочта менее чем за двое суток продала марок «Будапештский меморандум – это х***я» на 2 млн грн

14:50, 11 января 2025
Укрпочта уже заработала на марке о Будапештском меморандуме 2 млн грн.
Укрпочта менее чем за двое суток продала марок «Будапештский меморандум – это х***я» на 2 млн грн
Фото: Тelegram / Igor Smelyansky
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», «Укрпочта» выпустила марку с цитатой Зеленского – «Будапештский меморандум – это х***я».

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщил, что менее чем за два дня компания продала почтовых марок «Будапештский меморандум – это х***я» на более 2 млн грн. Об этом он сообщил в комментарии Forbes.

По его словам, было продано 3 500 листов с маркой.

«Для проекта «Собственная марка» это рекордные темпы», – говорит Игорь Смилянский.

Ранее он заявлял, что стоимость почтового листа, содержащего девять марок, составляет 600 гривен.

Напомним, в декабре 2024 года Зеленский заявил, что за 30 лет от подписания Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от ядерного оружия, документ ни одного дня не работал.

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Укрпочта

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