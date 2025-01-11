Киев просит Правительство вмешаться в ситуацию с застройкой Национального ботсада Гришко

В городских властях заявили, что готовы взять в управление территорию ботсада, отремонтировать и восстановить.

В городских властях Киева призвали Правительство вмешаться в ситуацию, чтобы сделать невозможным застройку Национального ботанического сада имени Гришко и сделать все, чтобы упорядочить его территорию.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев обращался в Национальную академию наук, которой принадлежит ботсад, чтобы передать его в управление города.

«Поскольку такая территория в историческом центре столицы находится в неположенном состоянии. И город хотел упорядочить ее», - отметил он.

Впрочем, указал Кличко, НАН отказалась от предложения и впоследствии передала участок земли на территории ботанического сада имени Гришко частному застройщику. Несмотря на то, что строительство в природно-заповедном фонде запрещено законом.

В городских властях заявили, что готовы взять в управление территорию ботсада, отремонтировать и восстановить жемчужину столицы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственная аудиторская служба сообщила, что в Киеве, несмотря на существующий запрет, землю Национального ботанического сада имени Николая Николаевича Гришко передали под застройку. Согласно инвестиционному соглашению, здесь предполагалось возведение жилых и нежилых зданий.

Впоследствии начальник КГВА Тимур Ткаченко отреагировал на ситуацию и заявил, что обратится к руководству ботанического сада и Национальной академии наук с рекомендацией о немедленном расторжении этого инвестиционного договора.

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