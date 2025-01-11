Київ просить Уряд втрутитися в ситуацію із забудовою Національного ботсаду Гришка

У міській владі заявили, що готові взяти в управління територію ботсаду, відремонтувати та відновити.

У міській владі Києва закликали Уряду втрутитися в ситуацію, щоб унеможливити забудову Національного ботанічного саду імені Гришка та зробити все, щоб впорядкувати його територію.

За словами мера столиці Віталія Кличка, Київ звертався до Національної академії наук, якій належить ботсад, щоб передати його в управління міста.

«Оскільки така територія в історичному центрі столиці перебуває в неналежному стані. І місто хотіло впорядкувати її», - зазначив він.

Втім, вказав Кличко, НАН відмовилася від пропозиції й згодом передала ділянку землі на території ботанічного саду імені Гришка приватному забудовнику. Незважаючи на те, що будівництво в природно-заповідному фонді заборонене законом.

У міській владі заявили, що готові взяти в управління територію ботсаду, відремонтувати та відновити перлину столиці.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Державна аудиторська служба повідомила, що у Києві, попри існуючу заборону, землю Національного ботанічного саду імені Миколи Миколайовича Гришка передали під забудову. Згідно інвестиційної угоди тут передбачалось зведення житлових та нежитлових будівель.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на ситуацію та заявив, що звернеться до керівництва ботанічного саду та Національної академії наук із рекомендацією про негайне розірвання цього інвестиційного договору.

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