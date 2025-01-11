Практика судів
  1. В Україні

У Сумах судитимуть чоловіка, який використав чужий телефон, щоб оформити кредити на власника

23:55, 11 січня 2025
За скоєне зловмиснику тепер загрожує до восьми років позбавлення волі.
У Сумах судитимуть чоловіка, який використав чужий телефон, щоб оформити кредити на власника
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сумах правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка, який використавши чужий телефон, оформив низку кредитів на його власника.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, обвинуваченому знайомий передав мобільний телефон, щоб той заклав вказаний гаджет у ломбард. Перед тим, як виконати прохання, чоловік виявив, що в телефоні встановлено декілька банківських додатків, відтак вирішив скористатись ними. Спочатку він перерахував собі 7 тис. 100 грн, які були на рахунку, а потім, видаючи себе за власника телефону, отримав 27 тис. 900 грн кредитних коштів.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 та ч. 2 ст. 182 (незаконне зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно), ч. 1 та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене повторно) ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно) КК України.

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура Суми

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби передали на підпис Зеленському

Закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби передали на підпис Зеленському.

Верховна Рада розгляне комітетський законопроект про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав

У законопроекті пропонується удосконалити механізми направлення і перебування підрозділів ЗСУ на території країн-партнерів під час дії воєнного стану.

За демонстрування фільмів, які не внесені в Державний реєстр фільмів, будуть штрафувати від 17 тисяч грн — Кабмін схвалив проект

Уряд пропонує посилити покарання за демонстрацію фільмів з порушенням законодавства.

Верховна Рада схвалила законопроект Веніславського щодо розширення даних, які відносяться до державної таємниці

Схвалений за основу законопроект дещо плутано пропонує віднести до державної таємниці дані про формування матеріально-технічного резерву, крім даних про використання коштів на закупівлі.

Парламент розгляне законопроект про нові розміри штрафів у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу

Законопроект у фінальній версії передбачає встановити нові розміри штрафів, що накладаються регулятором у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу на суб’єктів цього ринку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська