В Сумах будут судить мужчину, который использовал чужой телефон, чтобы оформить кредиты на владельца

За совершенное злоумышленнику теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

В Сумах правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины, который использовав чужой телефон, чтобы оформить ряд кредитов на его владельца.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, обвиняемому знакомый передал мобильный телефон, чтобы тот заложил указанный гаджет в ломбард. Перед тем, как выполнить просьбу, мужчина обнаружил, что в телефоне установлено несколько банковских приложений, поэтому решил воспользоваться ими. Сначала он перечислил себе 7 тысяч. 100 грн, которые были на счету, а затем, выдавая себя за владельца телефона, получил 27 тыс. 900 грн. кредитных средств.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 185 (кража), ч. 1 и ч. 2 ст. 182 (незаконное хранение, использование конфиденциальной информации о лице, совершенном повторно), ч. 1 и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем, совершенное повторно) ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно) УК Украины.

За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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