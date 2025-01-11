В Страсбурге во Франции столкнулись два трамвая, видео

По данным префектуры, известно об около 20 раненых.

Иллюстративное изображение: RTL/AFP

Во французском Страсбурге в эту субботу, 11 января, столкнулись два трамвая. Событие произошло около 15:25.

«Столкнулись два трамвая, в результате инцидента один из трамваев сошел с рельсов в тоннеле», — объяснили на странице «Trafic Bas-Rhin».

В BFMTV указывают, что по данным префектуры, известно об около 20 раненых.

Сообщается, что на место происшествия направили многочисленные машины скорой помощи. В полиции призвали людей избегать места аварии и установили охранный периметр.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать ошибка переключения.

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