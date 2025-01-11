В Киеве будут судить водителя, который пьяным сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

В результате ДТП 14-летняя девушка получила средней тяжести телесные повреждения.

В Киеве направили в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку и уехал с места ДТП.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, авария произошла 18 ноября 2024 года на ул. Дашкевича. Установлено, что водитель автомобиля Seat Toledo на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девушку, которая пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора. После наезда на пешехода он скрылся с места происшествия, однако впоследствии был задержан правоохранителями.

В результате ДТП 14-летняя девочка получила средней тяжести телесные повреждения и была госпитализирована в детскую больницу «Охматдет».

«Прибор Драгер зафиксировал у водителя 2,33 промилле алкоголя. В настоящее время водитель находится под стражей», - заявили в прокуратуре.

Также там добавили, что к моменту совершения ДТП мужчина уже был осужден за умышленное причинение телесных повреждений работнику полиции (ч. 2 ст. 345 УК Украины). Он получил 3 года ограничения свободы, однако был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.

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