Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть водія, який п’яним збив 14-річну дівчинку та втік з місця ДТП

23:34, 11 січня 2025
В результаті ДТП 14-річна дівчина отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження.
У Києві судитимуть водія, який п’яним збив 14-річну дівчинку та втік з місця ДТП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві скерували до суду обвинувальний акт відносно 33-річного водія, який в стані алкогольного сп’яніння збив на пішохідному переході 14-річну дівчинку та поїхав з місця ДТП

Як повідомила Київська міська прокуратура, аварія трапилася 18 листопада 2024 на вул. Дашкевича. Встановлено, що водій автомобіля «Seat Toledo» на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на дівчину, яка перетинала проїзну частину на зелений сигнал світлофора. Після наїзду на пішохода він втік з місця пригоди, однак згодом був затриманий правоохоронцями.

В результаті ДТП 14-річна дівчина отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження та була госпіталізована до дитячої лікарні «Охматдит».

Прилад Драгер зафіксував у водія 2,33 проміле алкоголю. Наразі водій перебуває під вартою», - заявили у прокуратурі.

Також там додали, що на момент вчинення ДТП чоловік вже був засуджений за умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникові поліції  (ч. 2 ст. 345 КК України). Він отримав 3 роки обмеження волі, однак був звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком 2 роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура ДТП Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби передали на підпис Зеленському

Закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби передали на підпис Зеленському.

Верховна Рада розгляне комітетський законопроект про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав

У законопроекті пропонується удосконалити механізми направлення і перебування підрозділів ЗСУ на території країн-партнерів під час дії воєнного стану.

За демонстрування фільмів, які не внесені в Державний реєстр фільмів, будуть штрафувати від 17 тисяч грн — Кабмін схвалив проект

Уряд пропонує посилити покарання за демонстрацію фільмів з порушенням законодавства.

Верховна Рада схвалила законопроект Веніславського щодо розширення даних, які відносяться до державної таємниці

Схвалений за основу законопроект дещо плутано пропонує віднести до державної таємниці дані про формування матеріально-технічного резерву, крім даних про використання коштів на закупівлі.

Парламент розгляне законопроект про нові розміри штрафів у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу

Законопроект у фінальній версії передбачає встановити нові розміри штрафів, що накладаються регулятором у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу на суб’єктів цього ринку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області