У Києві судитимуть водія, який п’яним збив 14-річну дівчинку та втік з місця ДТП

В результаті ДТП 14-річна дівчина отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження.

У Києві скерували до суду обвинувальний акт відносно 33-річного водія, який в стані алкогольного сп’яніння збив на пішохідному переході 14-річну дівчинку та поїхав з місця ДТП

Як повідомила Київська міська прокуратура, аварія трапилася 18 листопада 2024 на вул. Дашкевича. Встановлено, що водій автомобіля «Seat Toledo» на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на дівчину, яка перетинала проїзну частину на зелений сигнал світлофора. Після наїзду на пішохода він втік з місця пригоди, однак згодом був затриманий правоохоронцями.

В результаті ДТП 14-річна дівчина отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження та була госпіталізована до дитячої лікарні «Охматдит».

Прилад Драгер зафіксував у водія 2,33 проміле алкоголю. Наразі водій перебуває під вартою», - заявили у прокуратурі.

Також там додали, що на момент вчинення ДТП чоловік вже був засуджений за умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникові поліції (ч. 2 ст. 345 КК України). Він отримав 3 роки обмеження волі, однак був звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком 2 роки.

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