У мережі оприлюднили відео з водієм маршрутки, який порушив ПДР — чи покарали водія

У Києві поліцейські встановили та розшукали порушника.

В мережі інтернет ширилося відео, як водій маршрутного транспортного засобу порушив ПДР, проїхавши прямо зі смуги, яка дозволяє рух лише праворуч. Поліцейські встановили та розшукали порушника.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, з водієм провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

У поліції нагадали водіям, як не порушувати ПДР в такому випадку.

- Необхідно завчасно звернути увагу на інформаційно-вказівний знак 5.16 «Напрямки руху по смугах» й правильно розташувати свій транспортний засіб на проїзній частині для здійснення маневру.

- Знак 5.16 показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху для транспортних засобів по кожній з них.

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