За рік український ринок електромобілів зріс майже на 40% – які моделі найпопулярніші

Частка нового транспорту в реєстраціях BEV, як і у 2023 році, становила 20%.

Джерело фото: Michael Marais / Unsplash

За рік український ринок електромобілів зріс на 38% порівняно з минулим роком. Як вказують у асоціації українських автовиробників «Укравтопром», у грудні 2024 року українці придбали майже 3,8 тисяч автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (нових та б/в), хоча це на 18% менше, ніж роком раніше.

З цієї кількості легкових – понад 3,6 тис. (-20%) та 124 комерційних (+59%).

Водночас всього за весь 2024 рік автопарк України поповнили понад 51,7 тис. одиниць автотранспорту з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% більше, відносно 2023 року.

З них:

Легкових – 50458 од. (+37%)

Комерційних – 1264 од. (+64%)

Електробусів – 2 од. (+)

За даними асоціації, частка нового транспорту в реєстраціях BEV, як і у 2023 році, становила 20%.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2024 року зайняли:

VW ID.4 - 1626 од.;

HONDA M-NV - 1279 од.;

BYD Song Plus - 1007 од.;

NISSAN Ariya - 766 од.;

ZEEKR 001 - 703 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

NISSAN Leaf - 5511 од.;

TESLA Model 3 - 4639 од.;

TESLA Model Y - 4225 од.;

VW e-Golf - 2479 од.;

HYUNDAI Kona Electric - 2337 од.

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