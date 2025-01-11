За рік український ринок електромобілів зріс майже на 40% – які моделі найпопулярніші

За рік український ринок електромобілів зріс на 38% порівняно з минулим роком. Як вказують у асоціації українських автовиробників «Укравтопром», у грудні 2024 року українці придбали майже 3,8 тисяч автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (нових та б/в), хоча це на 18% менше, ніж роком раніше.
З цієї кількості легкових – понад 3,6 тис. (-20%) та 124 комерційних (+59%).
Водночас всього за весь 2024 рік автопарк України поповнили понад 51,7 тис. одиниць автотранспорту з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% більше, відносно 2023 року.
З них:
За даними асоціації, частка нового транспорту в реєстраціях BEV, як і у 2023 році, становила 20%.
ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2024 року зайняли:
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
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