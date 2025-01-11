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За рік український ринок електромобілів зріс майже на 40% – які моделі найпопулярніші

20:49, 11 січня 2025
Частка нового транспорту в реєстраціях BEV, як і у 2023 році, становила 20%.
За рік український ринок електромобілів зріс майже на 40% – які моделі найпопулярніші
Джерело фото: Michael Marais / Unsplash
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За рік український ринок електромобілів зріс на 38% порівняно з минулим роком. Як вказують у асоціації українських автовиробників «Укравтопром», у грудні 2024 року українці придбали майже 3,8 тисяч автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (нових та б/в), хоча це на 18% менше, ніж роком раніше.

З цієї кількості легкових – понад 3,6 тис. (-20%) та 124 комерційних (+59%).

Водночас всього за весь 2024 рік автопарк України поповнили понад 51,7 тис. одиниць автотранспорту з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% більше, відносно 2023 року.

З них:

  • Легкових – 50458 од. (+37%)
  • Комерційних – 1264 од. (+64%)
  • Електробусів – 2 од. (+)

За даними асоціації, частка нового транспорту в реєстраціях BEV, як і у 2023 році, становила 20%.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2024 року зайняли:

  • VW ID.4 - 1626 од.;
  • HONDA M-NV - 1279 од.;
  • BYD Song Plus - 1007 од.;
  • NISSAN Ariya - 766 од.;
  • ZEEKR 001 - 703 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • NISSAN Leaf - 5511 од.;
  • TESLA Model 3 - 4639 од.;
  • TESLA Model Y - 4225 од.;
  • VW e-Golf - 2479 од.;
  • HYUNDAI Kona Electric - 2337 од.

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сервісний центр МВС автомобіль

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