За год украинский рынок электромобилей вырос почти на 40% – какие модели самые популярные

За год украинский рынок электромобилей вырос на 38% по сравнению с прошлым годом. Как указывают в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром», в декабре 2024 года украинцы приобрели почти 3,8 тысячи автомобилей на аккумуляторных источниках питания (новых и б/у), хотя это на 18% меньше, чем годом ранее.
Из этого количества легковых – более 3,6 тыс. (-20%) и 124 коммерческих (+59%).
В то же время всего за весь 2024 год автопарк Украины пополнили более 51,7 тыс. единиц автотранспорта с нулевым уровнем выбросов (BEV), что на 38% больше, по отношению к 2023 году.
Из них:
По данным ассоциации, доля нового транспорта в регистрациях BEV, как и в 2023 году, составила 20%.
ТОП-5 новых электромобилей на рынке в 2024 году заняли:
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
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