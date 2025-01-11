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За год украинский рынок электромобилей вырос почти на 40% – какие модели самые популярные

20:49, 11 января 2025
Доля нового транспорта в регистрациях BEV, как и в 2023 году, составила 20%.
За год украинский рынок электромобилей вырос почти на 40% – какие модели самые популярные
Источник фото: Michael Marais / Unsplash
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За год украинский рынок электромобилей вырос на 38% по сравнению с прошлым годом. Как указывают в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром», в декабре 2024 года украинцы приобрели почти 3,8 тысячи автомобилей на аккумуляторных источниках питания (новых и б/у), хотя это на 18% меньше, чем годом ранее.

Из этого количества легковых – более 3,6 тыс. (-20%) и 124 коммерческих (+59%).

В то же время всего за весь 2024 год автопарк Украины пополнили более 51,7 тыс. единиц автотранспорта с нулевым уровнем выбросов (BEV), что на 38% больше, по отношению к 2023 году.

Из них:

  • Легковых – 50 458 ед. (+37%)
  • Коммерческих – 1264 ед. (+64%)
  • Электробусов – 2 ед. (+)

По данным ассоциации, доля нового транспорта в регистрациях BEV, как и в 2023 году, составила 20%.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в 2024 году заняли:

  • VW ID.4 – 1626 ед.;
  • HONDA M-NV – 1279 ед.;
  • BYD Song Plus – 1007 ед.;
  • NISSAN Ariya – 766 ед.;
  • ZEEKR 001 – 703 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • NISSAN Leaf – 5511 ед.;
  • TESLA Model 3 – 4639 ед.;
  • TESLA Model Y – 4225 ед.;
  • VW e-Golf – 2479 ед.;
  • HYUNDAI Kona Electric – 2337 ед.

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