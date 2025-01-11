За год украинский рынок электромобилей вырос почти на 40% – какие модели самые популярные

Доля нового транспорта в регистрациях BEV, как и в 2023 году, составила 20%.

Источник фото: Michael Marais / Unsplash

За год украинский рынок электромобилей вырос на 38% по сравнению с прошлым годом. Как указывают в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром», в декабре 2024 года украинцы приобрели почти 3,8 тысячи автомобилей на аккумуляторных источниках питания (новых и б/у), хотя это на 18% меньше, чем годом ранее.

Из этого количества легковых – более 3,6 тыс. (-20%) и 124 коммерческих (+59%).

В то же время всего за весь 2024 год автопарк Украины пополнили более 51,7 тыс. единиц автотранспорта с нулевым уровнем выбросов (BEV), что на 38% больше, по отношению к 2023 году.

Из них:

Легковых – 50 458 ед. (+37%)

Коммерческих – 1264 ед. (+64%)

Электробусов – 2 ед. (+)

По данным ассоциации, доля нового транспорта в регистрациях BEV, как и в 2023 году, составила 20%.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в 2024 году заняли:

VW ID.4 – 1626 ед.;

HONDA M-NV – 1279 ед.;

BYD Song Plus – 1007 ед.;

NISSAN Ariya – 766 ед.;

ZEEKR 001 – 703 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

NISSAN Leaf – 5511 ед.;

TESLA Model 3 – 4639 ед.;

TESLA Model Y – 4225 ед.;

VW e-Golf – 2479 ед.;

HYUNDAI Kona Electric – 2337 ед.

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