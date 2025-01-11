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Субсидия на твердое топливо – нужно ли предоставлять справку о наличии печного отопления

23:12, 11 января 2025
В ПФ заявили, что информация о наличии печного отопления отмечается в декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
Субсидия на твердое топливо – нужно ли предоставлять справку о наличии печного отопления
Фото: zn.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области объяснило, нужна ли при назначении субсидии на твердое топливо справка о наличии в доме печного отопления.

«Справку о наличии в жилом помещении печного отопления при назначении жилищной субсидии предоставлять не нужно», - заявили в ПФ.

Информация о наличии печного отопления указывается в декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

В ПФ добавили, что в случае подачи заявления на жилищную субсидию по экспериментальному проекту указанная информация указывается в упрощенной форме заявления.

Раньше мы писали, как рассчитывается субсидия на твердое топливо.

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ПФУ субсидия

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