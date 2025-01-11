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Олаф Шольц официально стал кандидатом в канцлеры и пообещал победу на выборах

17:12, 11 января 2025
Кандидатуру Олафа Шольца поддержал съезд партии.
Олаф Шольц официально стал кандидатом в канцлеры и пообещал победу на выборах
Фото: aa.com.tr
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В субботу, 11 января, в Берлине состоялся съезд Социал-демократической партии Германии, во время которого был избран кандидат в канцлеры, пишет Bild.

Почти все 596 делегатов проголосовали за Олафа Шольца как кандидата на должность канцлера, подняв руки. Против выступили только 5 человек.

Шольц заявил, что сделает все возможное, чтобы удивить тех, кто думает, что уже знает, чем все закончится.

«Дорогие товарищи: Мы победим. Большое вам спасибо!», – пообещал Шольц, чья политическая сила за полтора месяца до выборов третья в опросах.

Лидером в опросах является Христианско-демократический союз (ХДС).

«Если 23 февраля мы неправильно повернем в Германии, на следующее утро мы проснемся в другой стране. Этого не должно произойти», – предупредил действующий канцлер.

Напомним, 11 декабря канцлер Германии Олаф Шольц направил в Бундестаг заявку на вотум доверия правительству.  А 16 декабря немецкий парламент не выразил доверия Олафу Шольцу после распада правящей «светофорной коалиции».

27 декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент и назначил новую дату выборов в Бундестаг на 23 февраля.

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Германия выборы Олаф Шольц

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