Начальник КГВА Тимур Ткаченко отреагировал на ситуацию с землей ботсада Гришко, которую передали под застройку

Тимур Ткаченко заявил, что обратится к руководству ботанического сада и Национальной академии наук с рекомендацией о немедленном расторжении этого инвестиционного договора.

Фото: pravda.com.ua

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственная аудиторская служба сообщила, что в Киеве, несмотря на существующий запрет, землю Национального ботанического сада имени Николая Николаевича Гришко передали под застройку. Согласно инвестиционному соглашению, здесь предполагалось возведение жилых и нежилых зданий.

Впоследствии начальник КГВА Тимур Ткаченко отреагировал на ситуацию.

Он поблагодарил Государственную аудиторскую службу Украины за проведенный аудит и выявление инвестиционного договора, заключенного в 2018 году, который предусматривал застройку ботсада.

Тимур Ткаченко заявил, что обратится к руководству ботанического сада и Национальной академии наук с рекомендацией о немедленном расторжении этого инвестиционного договора.

Он надеется, что расторжении инвестиционного договора произойдет в ближайшее время.

«У киевлян есть основания для беспокойства, ведь НБС является частью природно-заповедного фонда Украины в соответствии с Законом «О природно-заповедном фонде Украины» и имеет объекты национального значения. Они находятся под особым режимом охраны, воспроизводства и использования.

Национальный ботанический сад – это достояние, которое должно остаться в наследство для будущих поколений», - добавил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховная Рада приняла закон о возможности отмены статуса объектов природно-заповедного фонда.

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