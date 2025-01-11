Практика судів
  1. В Україні

Начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на ситуацію із землю ботсаду Гришка, яку передали під забудову

16:54, 11 січня 2025
Тимур Ткаченко заявив, що звернеться до керівництва ботанічного саду та Національної академії наук із рекомендацією про негайне розірвання цього інвестиційного договору.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на ситуацію із землю ботсаду Гришка, яку передали під забудову
Фото: pravda.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Державна аудиторська служба повідомила, що у Києві, попри існуючу заборону, землю Національного ботанічного саду імені Миколи Миколайовича Гришка передали під забудову. Згідно інвестиційної угоди тут передбачалось зведення житлових та нежитлових будівель.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на ситуацію.

Він подякував Державній аудиторській службі України за проведений аудит та виявлення інвестиційного договору, укладеного у 2018 році, який передбачав забудову ботсаду.

Тимур Ткаченко заявив, що звернеться до керівництва ботанічного саду та Національної академії наук із рекомендацією про негайне розірвання цього інвестиційного договору.

Він сподівається, що розірвання інвестиційного договору відбудеться найближчим часом.

«Кияни мають підстави для занепокоєння, адже НБС є частиною природно-заповідного фонду України відповідно до Закону «Про природно-заповідний фонд України» та має об’єкти національного значення. Вони перебувають під особливим режимом охорони, відтворення та використання.

Національний ботанічний сад – це надбання, яке має залишитися у спадок для майбутніх поколінь», - додав він.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Верховна Рада прийняла закон про можливість скасування статусу обʼєктів природно-заповідного фонду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ КМВА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон про можливість скасування статусу обʼєктів природно-заповідного фонду

Рішення про скасування охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення будуть прийматися обласними та Київською міською радою.

Верховна Рада розгляне законопроект про визнання результатів навчання, здобутих за кордоном

На думку голови комітету з питань освіти Сергія Бабака, існуючий наразі механізм визнання результатів навчання, здобутих за кордоном, є неадекватним.

Оскарження позивачем державної реєстрації земельної ділянки, здійсненої на користь іншої особи – Верховний Суд висловився стосовно юрисдикції

Підхід до визначення юрисдикції для розгляду юридичного спору повинен орієнтуватися на потреби людини та забезпечувати ефективний механізм надання державою послуги, оплаченої громадянином через податки і судовий збір, у вирішенні спору, що виник у його правовідносинах із державою.

Командир батальйону відмовився вести батальйон у бій за лісосмуги – суд підтримав офіцера, а не його командування

Майор повідомив суду, що в батальйоні є лише 41% від необхідного особового складу, а частина військовослужбовців навіть не проходила базової військової підготовки.

Особа, яка отримує безоплатну правову допомогу, не може на власний розсуд вимагати від суду заміни захисника за призначенням з особистих мотивів – Верховний Суд

Засуджений стверджував, що місцевий суд не розглянув його заяви про відмову від «безоплатного» захисника, який не надавав йому належної правової допомоги.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області