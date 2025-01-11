Начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на ситуацію із землю ботсаду Гришка, яку передали під забудову

Тимур Ткаченко заявив, що звернеться до керівництва ботанічного саду та Національної академії наук із рекомендацією про негайне розірвання цього інвестиційного договору.

Фото: pravda.com.ua

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Державна аудиторська служба повідомила, що у Києві, попри існуючу заборону, землю Національного ботанічного саду імені Миколи Миколайовича Гришка передали під забудову. Згідно інвестиційної угоди тут передбачалось зведення житлових та нежитлових будівель.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на ситуацію.

Він подякував Державній аудиторській службі України за проведений аудит та виявлення інвестиційного договору, укладеного у 2018 році, який передбачав забудову ботсаду.

Тимур Ткаченко заявив, що звернеться до керівництва ботанічного саду та Національної академії наук із рекомендацією про негайне розірвання цього інвестиційного договору.

Він сподівається, що розірвання інвестиційного договору відбудеться найближчим часом.

«Кияни мають підстави для занепокоєння, адже НБС є частиною природно-заповідного фонду України відповідно до Закону «Про природно-заповідний фонд України» та має об’єкти національного значення. Вони перебувають під особливим режимом охорони, відтворення та використання.

Національний ботанічний сад – це надбання, яке має залишитися у спадок для майбутніх поколінь», - додав він.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Верховна Рада прийняла закон про можливість скасування статусу обʼєктів природно-заповідного фонду.

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