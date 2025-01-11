У Києві відновили теплопостачання для споживачів після аварії на перетині вулиць Жилянської та Петлюри

Наразі триває заповнення трубопроводів теплоносієм та розпочато поступове відновлення теплопостачання до житлових будинків.

Фото: КМДА

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У Києві відновили теплопостачання для споживачів, які тимчасово залишались без послуги внаслідок пошкодження на вулиці Симона Петлюри, яке сталося 9 січня. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Фахівці КП «Київтеплоенерго» завершили роботи з перепідключення ділянки тепломережі на розі вулиць Жилянської та Симона Петлюри у Шевченківському районі», - заявили у КМДА.

Наразі триває заповнення трубопроводів теплоносієм та розпочато поступове відновлення теплопостачання до житлових будинків.

Як повідомляє «Київтеплоенерго», 3 лікарні та 6 житлових будинків наразі підключено до мобільних котелень.

«Наразі на місці продовжуються ремонтні роботи для відновлення пошкодженого трубопроводу», - сказано у повідомленні.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що 9 січня у Києві біля залізничного вокзалу стався прорив тепломережі. Згодом після прориву труби обвалилася стіна будинку.

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