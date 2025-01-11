В Киеве возобновили теплоснабжение для потребителей после аварии на пересечении улиц Жилянской и Петлюры

В настоящее время продолжается заполнение трубопроводов теплоносителем и начато постепенное восстановление теплоснабжения жилых домов.

Фото: КГГА

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В Киеве возобновили теплоснабжение для потребителей, которые временно оставались без услуги в результате повреждения на улице Симона Петлюры, произошедшего 9 января. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

«Специалисты КП «Киевтеплоэнерго» завершили работы по переподключению участка теплосети на пересечении улиц Жилянской и Симона Петлюры в Шевченковском районе», - заявили в КГГА.

В настоящее время продолжается заполнение трубопроводов теплоносителем и начато постепенное восстановление теплоснабжения жилых домов.

Как сообщает «Киевтеплоэнерго», 3 больницы и 6 жилых домов подключены к мобильным котельным.

«В настоящее время на месте продолжаются ремонтные работы для восстановления поврежденного трубопровода», - говорится в сообщении.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что 9 января в Киеве возле железнодорожного вокзала произошел прорыв теплосети. Позже после прорыва трубы обвалилась стена дома.

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