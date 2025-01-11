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Электронную очередь в сервисных центрах МВД защитят от автоматизированных ботов

19:37, 11 января 2025
В сервисных центрах МВД также хотят отменить бумажные талоны.
Электронную очередь в сервисных центрах МВД защитят от автоматизированных ботов
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Заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко сообщил, что функционал электронной очереди в сервисных центрах МВД будет существенно усовершенствован. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Мы полностью автоматизировали управление электронной очередью и сейчас постепенно переходим в процесс тестирования обновленной системы», - сказал замминистра.

Отмечается, что в ходе совершенствования сервиса акцентировано внимание на средствах защиты информации для предотвращения несанкционированного постороннего вмешательства. В частности, введения защиты от автоматизированных ботов, а также отмены бумажных талонов и создание удобных условий оплаты за услугу без необходимости посещения банковского учреждения.

В МВД добавили, что следующий сервис – это обмен свидетельства о регистрации транспортного средства, а также номерных знаков вместе со свидетельством. Также будет доработана услуга по замене водительского удостоверения.

Еще одна важная услуга – это получение международного водительского удостоверения через создание электронного сервиса по онлайн-заказу.

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МВД сервисный центр МВД

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