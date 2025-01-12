В Киеве 12 января дороги укроет гололедица, а днем ​​прогнозируют мокрый снег

Во избежание травматизма киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.

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В воскресенье 12 января на столичных дорогах ожидается гололед – И уровень опасности, желтый. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Также синоптики прогнозируют днем ​​небольшой мокрый снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью 2-4° мороза, днем ​​около 0°.

Во избежание травматизма в КГГА киевлян призывают следовать советам во время гололедицы и быть осторожными, передвигаясь по городу.

В частности, там советуют

водителям:

соблюдайте скоростной режим, дистанцию ​​и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

пешеходам:

пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше держать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

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