Практика судов
  1. Общество

В Киеве 12 января дороги укроет гололедица, а днем ​​прогнозируют мокрый снег

07:18, 12 января 2025
Во избежание травматизма киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.
В Киеве 12 января дороги укроет гололедица, а днем ​​прогнозируют мокрый снег
Источник фото: Shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье 12 января на столичных дорогах ожидается гололед – И уровень опасности, желтый. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Также синоптики прогнозируют днем ​​небольшой мокрый снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью 2-4° мороза, днем ​​около 0°.

Во избежание травматизма в КГГА киевлян призывают следовать советам во время гололедицы и быть осторожными, передвигаясь по городу.

В частности, там советуют

водителям:

  • соблюдайте скоростной режим, дистанцию ​​и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

пешеходам:

пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше держать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон об автоматической передаче данных о состоянии здоровья для целей определения годности к службе передали на подпись Зеленскому

Автоматизация процесса определения годности военнообязанных к службе может заработать уже в феврале 2025 года.

Верховная Рада рассмотрит комитетский законопроект о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства

В законопроекте предлагается усовершенствовать механизмы направления и пребывания подразделений ВСУ на территории стран-партнеров во время действия военного положения.

За демонстрирование фильмов, которые не внесены в Государственный реестр фильмов, будут штрафовать от 17 тысяч грн — Кабмин одобрил проект

Правительство предлагает усилить наказание за демонстрацию фильмов с нарушением законодательства.

Верховная Рада одобрила законопроект Вениславского о расширении данных, относящихся к государственной тайне

Одобренный за основу законопроект несколько сбивчиво предлагает отнести к государственной тайне данные о формировании материально-технического резерва, кроме данных об использовании средств на закупки.

Парламент рассмотрит законопроект о новых размерах штрафов в случае совершения правонарушения на рынке природного газа

Законопроект в финальной версии предусматривает установить новые размеры штрафов, налагаемых регулятором в случае совершения правонарушения на рынке природного газа на субъектов этого рынка.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська