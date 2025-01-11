На Житомирщине из-за халатности матери умерла новорожденная девочка

Будут судить женщину, которая после роддома не ухаживала за своей дочерью, в результате чего та заболела и умерла.

В Житомирской области будут судить мать за недосмотр за младенцем, что повлело его к смерти, сообщили в областной прокуратуре.

Женщина, прибыв из роддома домой с новорожденной дочерью, не обеспечила младенцу должного ухода.

Она с первых дней не выполняла свои обязанности, не позаботилась о надлежащих условиях проживания ребенка. А когда ребенок заболел – не обратилась к врачам за медицинской помощью. Это привело к осложнению, от которого маленькая умерла.

Кроме того, женщина злоупотребляла алкоголем.

Сообщается, что ранее ее уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении других четырех малолетних детей. В настоящее время продолжается процесс изъятия несовершеннолетних из семьи обвиняемой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.