Госпродпотребслужба напомнила права потребителя услуг мобильной связи

Если потребитель услуг мобильной связи считает, что списание средств произошло неправомерно, а претензии игнорируются поставщиком услуг, то можно обратиться в Госпродпотребслужбу.

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Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила некоторые пункты из перечня прав потребителей во время заказа и/или получения электронных коммуникационных услуг, предусмотренных статьей 107 Закона Украины «Об электронных коммуникациях», а именно о правах потребителя на:

- безвозмездное получение от поставщика электронных коммуникационных услуг исчерпывающей информации о содержании, качестве, стоимости и порядке предоставления электронных коммуникационных услуг;

- получение от поставщика электронных коммуникаций услуг имеющихся сведений о предоставленных электронных коммуникационных услугах в порядке, определенном законодательством;

- сокращение поставщиком электронных коммуникационных услуг доступа конечного пользователя к отдельным видам электронных коммуникационных услуг из его заявления;

- возврат от поставщика электронных коммуникационных услуг неиспользованной доли средств при отказе от предоплаченных электронных коммуникационных услуг в случаях и порядке, определенных правилами предоставления и получения этих услуг и договором о предоставлении электронных коммуникационных услуг;

- отказ от телекоммуникационных услуг в порядке, установленном договором о предоставлении телекоммуникационных услуг;

- отказ от электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном договором о предоставлении электронных коммуникационных услуг;

- получение информации о возможности и порядке отказа от заказанной электронной коммуникационной услуги;

- обжалование неправомерных действий поставщиков электронных коммуникационных услуг путем обращения в суд или уполномоченных государственных органов;

«Если у вас есть основания полагать, что списание средств произошло неправомерно, а претензии игнорируются поставщиком услуг – обращайтесь в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту жительства», - говорится в сообщении.

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