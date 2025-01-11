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Как семьям лиц, которые попали в плен или пропали без вести, получить их льготы на коммуналку

18:42, 11 января 2025
Семьи льготников, которые попали в плен или пропали без вести, могут получить их выплаты.
Как семьям лиц, которые попали в плен или пропали без вести, получить их льготы на коммуналку
Источник фото: Новости.LIVE / Игорь Кузнецов
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Правительство внесло изменения в порядок предоставления назначенных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, они регулируют вопрос, кому выплачивают льготы на оплату ЖКУ, если льготник, информация о котором была внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы, попал в плен государства-агрессора или його признали пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Как указывают в Пенсионном фонде, постановление предусматривает возможность сменить получателя назначенных средств на члена семьи льготника.

«Средства льгот, причитающиеся льготнику, выплачиваются по обращению одного из членов его семьи, который фактически проживает в жилом помещении, по адресу которого предоставляются льготы», - объясняют в ПФУ.

Выплата производится на основании поданных документов: заявления (в произвольной форме) и выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Подать документы можно:

  • лично – через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • по почте – по адресу органа ПФУ.

Перечисление средств производится с месяца, следующего за месяцем обращения члена семьи льготника за выплатой, на его собственный банковский счет.

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плен льготы ЖКП ПФУ

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