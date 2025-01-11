Як сім’ям осіб, які потрапили в полон або зникли безвісти, отримати їхні пільги на комуналку

Уряд вніс зміни до порядку надання призначених пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, вони врегульовують питання, кому виплачують пільги на оплату ЖКП, якщо пільговик, інформацію про котрого було внесено до Реєстру осіб, які мають право на пільги, потрапив у полон держави-агресора або його визнали зниклим безвісти за особливих обставин.
Як вказують у Пенсійному фонді, постанова передбачає можливість змінити одержувача призначених коштів на члена сім’ї пільговика.
«Кошти пільг, належні пільговику, виплачуються за зверненням одного із членів його сім’ї, котрий фактично проживає в житловому приміщенні, за адресою якого надаються пільги», - пояснюють у ПФУ.
Виплата здійснюється на підставі поданих документів: заяви (у довільній формі) та витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Подати документи можна:
Перерахування коштів здійснюється з місяця, наступного за місяцем звернення члена сім’ї пільговика за виплатою, на його власний банківський рахунок.
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