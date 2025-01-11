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Державний нагляд — які обов'язки у суб'єкта господарювання

22:36, 11 січня 2025
Суб’єкт господарювання зобов’язаний допускати посадових осіб органу державного нагляду до здійснення заходів державного нагляду за умови дотримання ними відповідного порядку та не створювати перешкоди.
Державний нагляд — які обов'язки у суб'єкта господарювання
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Державна служба з питань праці пояснює, які обов’язки несе суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) зобов’язаний:

  • допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання ними порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом;
  • не створювати перешкоди органам державного нагляду (контролю) чи їх посадовим особам при здійсненні ними заходів державного нагляду (контролю), за умови що зазначені заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону;
  • виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;
  • надавати документи, зразки продукції, пояснення в обсязі, який він вважає необхідним, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;
  • одержувати примірник акта та/або припису органу державного нагляду (контролю) за результатами здійсненого планового чи позапланового заходу.

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