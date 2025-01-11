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Государственный надзор — какие обязанности у субъекта хозяйствования

22:36, 11 января 2025
Субъект хозяйствования обязан допускать должностных лиц органа государственного надзора к осуществлению мер государственного надзора при условии соблюдения ими соответствующего порядка и не создавать препятствий.
Государственный надзор — какие обязанности у субъекта хозяйствования
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, какие обязанности несет субъект хозяйствования во время осуществления государственного надзора.

В соответствии со статьей 11 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» субъект хозяйствования во время осуществления государственного надзора (контроля) обязан:

  • допускать должностных лиц органа государственного надзора (контроля) к осуществлению мер государственного надзора (контроля) при условии соблюдения ими порядка осуществления государственного надзора (контроля), предусмотренного настоящим Законом;
  • не создавать препятствия органам государственного надзора (контроля) или их должностным лицам при осуществлении ими мер государственного надзора (контроля), при условии, что указанные мероприятия осуществляются такими лицами в соответствии с требованиями закона;
  • выполнять требования органа государственного надзора (контроля) по устранению выявленных нарушений требований законодательства;
  • предоставлять документы, образцы продукции, разъяснения в объеме, который он считает необходимым, справки, сведения, материалы по вопросам, возникающим во время государственного надзора (контроля), согласно закону;
  • получать экземпляр акта и/или предписания органа государственного надзора (контроля) по результатам осуществленного планового или внепланового мероприятия.

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