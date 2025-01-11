Держпродспоживслужба нагадала права споживача послуг мобільного зв’язку

Якщо споживач послуг мобільного зв’язку вважає, що списання коштів сталося неправомірно, а претензії ігноруються надавачем послуг, то можна звернутися до Держпродспоживслужби.

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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала деякі пункти із переліку прав споживачів під час замовлення та/або отримання електронних комунікаційних послуг, що передбачені статтею 107 Закону України «Про електронні комунікації», а саме про права споживача на:

- безоплатне отримання від постачальника електронних комунікаційних послуг вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку надання електронних комунікаційних послуг;

- отримання від постачальника електронних комунікацій послуг наявних відомостей щодо наданих електронних комунікаційних послуг у порядку, визначеному законодавством;

- скорочення постачальником електронних комунікаційних послуг доступу кінцевого користувача до окремих видів електронних комунікаційних послуг на підставі його заяви;

- повернення від постачальника електронних комунікаційних послуг невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених електронних комунікаційних послуг у випадках і порядку, визначених правилами надання і отримання цих послуг та договором про надання електронних комунікаційних послуг;

- відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому договором про надання телекомунікаційних послуг;

- відмову від електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому договором про надання електронних комунікаційних послуг;

- отримання інформації щодо можливості та порядку відмови від замовленої електронної комунікаційної послуги;

- оскарження неправомірних дій постачальників електронних комунікаційних послуг шляхом звернення до суду або уповноважених державних органів;

«Якщо у вас є підстави вважати, що списання коштів сталося неправомірно, а претензії ігноруються надавачем послуг – звертайтеся до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем проживання», - сказано у повідомленні.

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