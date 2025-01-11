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На Житомирщині через недбалість матері померла новонароджена дівчинка

22:54, 11 січня 2025
Судитимуть жінку, яка після пологового не доглядала за своєю донькою, у результаті чого та захворіла та померла.
На Житомирщині через недбалість матері померла новонароджена дівчинка
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У Житомирській області судитимуть матір за недогляд за немовлям, що спричинило його смерть, повідомили в обласній прокуратурі.

Жінка, прибувши з пологового будинку додому з новонародженою донькою, не забезпечила немовляті належного догляду.

Вона з перших днів не виконувала своїх обов’язків, не подбала про належні умови проживання дитини. А коли дитина захворіла – не звернулася до лікарів за медичною допомогою. Це призвело до ускладнення, від якого маленька померла.

Крім цього, жінка зловживала алкоголем.

Повідомляється, що раніше її вже притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків стосовно її інших чотирьох малолітніх дітей. Наразі триває процес вилучення неповнолітніх з родини обвинуваченої.

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суд прокуратура діти Житомирська область

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