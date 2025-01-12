У Києві 12 січня дороги вкриє ожеледь, а вдень прогнозують мокрий сніг

07:18, 12 січня 2025
Для уникнення травматизму киян закликають бути обережними, пересуваючись містом.
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У неділю 12 січня на столичних дорогах очікується ожеледиця – І рівень небезпечності, жовтий. Про це попереджає Український гідрометцентр.
Також синоптики прогнозують вдень невеликий мокрий сніг, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
Для уникнення травматизму у КМДА киян закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.
Зокрема, там рядять
водіям:
- дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але й важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.
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