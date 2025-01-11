Електронну чергу в сервісних центрах МВС захистять від автоматизованих ботів

В сервісних центрах МВС також хочуть скасувати паперові талони.

Заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко повідомив, що функціонал електронної черги в сервісних центрах МВС буде суттєво вдосконалено. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Ми повністю автоматизували керування електронною чергою і зараз поступово переходимо в процес тестування оновленої системи», - сказав заступник міністра.

Зазначається, що у ході вдосконалення сервісу акцентовано увагу на засобах захисту інформації для запобігання несанкціонованого стороннього втручання. Зокрема, запровадження захисту від автоматизованих ботів, а також скасування паперових талонів і створення зручних умов оплати за послугу без необхідності відвідування банківської установи.

У МВС додали, що наступний сервіс – це обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також номерних знаків разом зі свідоцтвом. Також буде доопрацьовано послугу із заміни посвідчення водія.

Ще одна важлива послуга – це отримання міжнародного посвідчення водія через створення електронного сервісу з онлайн-замовлення.

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