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Президент Германии Штайнмайер распустил Бундестаг — когда состоятся выборы

12:10, 27 декабря 2024
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске Бундестага — досрочные выборы состоятся уже в 2025 году.
Президент Германии Штайнмайер распустил Бундестаг — когда состоятся выборы
Фото: voanews.com
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В пятницу, 27 декабря, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент в ответ на запрос канцлера ФРГ Олафа Шольца и назначил новую дату выборов в бундестаг на 23 февраля. Об этом сообщило издание DW.

«В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте», - заявил он.

Напомним, 11 декабря канцлер Германии Олаф Шольц направил в Бундестаг заявку на вотум доверия правительству.  А 16 декабря немецкий парламент не выразил доверия Олафу Шольцу после распада правящей «светофорной коалиции».

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Германия Олаф Шольц

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