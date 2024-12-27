Президент Німеччини Штайнмаєр розпустив Бундестаг — коли відбудуться вибори

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про розпуск Бундестагу – дострокові вибори відбудуться вже у 2025 році.

Фото: voanews.com

У п'ятницю, 27 грудня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент у відповідь на запит канцлера ФРН Олафа Шольца та призначив нову дату виборів до Бундестагу на 23 лютого. Про це повідомляє видання DW.

«У складні часи, як зараз, для забезпечення стабільності потрібен дієздатний уряд та надійна більшість у парламенті», - заявив він.

Нагадаємо, 11 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц направив до Бундестагу заявку на вотум довіри уряду. А 16 грудня німецький парламент не висловив довіри Олафу Шольцу після розпаду правлячої «світлофорної коаліції».

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