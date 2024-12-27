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Национальная школа судей обнародовала календарный план работы на январь 2025 года

15:24, 27 декабря 2024
Появился календарный план подготовки судей и работников аппарата на январь 2025 года.
Национальная школа судей обнародовала календарный план работы на январь 2025 года
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Национальная школа судей Украины обнародовала календарный план подготовки судей, помощников судей для поддержки квалификации, периодического обучения судей на январь 2025 года.

План обнародован с целью повышения уровня квалификации работников аппаратов судов и работников Службы судебной охраны за счет средств Государственного бюджета Украины и в сотрудничестве с проектами международной технической помощи, международными организациями и фондами.

Календарным планом, в частности, предусмотрены онлайн-тренинги, семинары, семинары-практикумы, повышение уровня квалификации через лекции, касающиеся принципа верховенства права, а также ряд учебных мероприятий будет касаться рассмотрения дел, связанных с военными преступлениями и судебного разбирательства дел о преступления геноцида и агрессии.

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суд судья НШСУ

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