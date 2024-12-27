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Орган досудебного расследования не обязан осуществлять ознакомление с вещественными доказательствами при отсутствии инициативы стороны – Верховный Суд

11:55, 27 декабря 2024
В кассационной жалобе защитник утверждал, что стороне защиты в порядке статьи 290 УПК вещдоки по делу не открывались.
Орган досудебного расследования не обязан осуществлять ознакомление с вещественными доказательствами при отсутствии инициативы стороны – Верховный Суд
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На орган досудебного расследования возложена обязанность предоставить сторонам будущего судебного разбирательства беспрепятственно ознакомиться с вещественными доказательствами в случае обнаружения ими желания, однако он не обязан осуществлять такое ознакомление в обязательном порядке при отсутствии инициативы стороны. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 16.10.2024 по делу № 279/315/22.

Так, местный суд признал виновным и осудил лицо по ч. 1 ст. 115 УК. Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор. КУС отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. Апелляционный суд оставил без изменения этот приговор.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что стороне защиты порядке ст. 290 УПК вещдоки по делу не открывались.

Позиция КУС ВС

Изменены решения судов предыдущих инстанций. Исключена из мотивировочной части этих судебных решений ссылка на объяснение обвиняемого об обстоятельствах совершения преступления, которые были предоставлены во время задержания и зафиксированы в протоколе задержания и видеозаписи, который является приложением к протоколу.

КУС отметил, что ч. 3 ст. 290 УПК обязывает прокурора или следователя по его поручению предоставить доступ и возможность скопировать или отразить соответствующим образом любые вещественные доказательства или их части, документы или копии из них, а также предоставить доступ в помещение или место, если они находятся во владении или под контролем государства и прокурор намерен использовать сведения, содержащиеся в них, как доказательства в суде.

На орган досудебного расследования возложена обязанность предоставить сторонам будущего судебного разбирательства беспрепятственно реализовать их возможность ознакомиться с вещественными доказательствами (при выявлении ими желания), однако он не обязан осуществлять такое ознакомление в обязательном порядке при отсутствии инициативы стороны.

Из материалов уголовного производства усматривается, что на момент ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства вещественные доказательства (чем топор) находились в распоряжении экспертов на основании постановления следователя о назначении экспертизы, а потому прокурор не мог предоставить доступ защитнику к указанным вещественным доказательствам.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд досудебное расследование кассационная жалоба КУС ВС

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