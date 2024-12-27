Орган досудового розслідування не зобов’язаний здійснювати ознайомлення з речовими доказами за відсутності ініціативи сторони – Верховний Суд

У касаційній скарзі захисник стверджував, що стороні захисту в порядку статті 290 КПК речові докази у справі не відкривалися.

На орган досудового розслідування покладено обов’язок надати сторонам майбутнього судового розгляду безперешкодно ознайомитися з речовими доказами в разі виявлення ними бажання, однак він не зобов’язаний здійснювати таке ознайомлення в обов’язковому порядку за відсутності ініціативи сторони. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 16.10.2024 у справі № 279/315/22.

Так, місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 1 ст. 115 КК. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. ККС скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що стороні захисту в порядку ст. 290 КПК речові докази у справі не відкривалися.

Позиція ККС ВС

Змінено рішення судів попередніх інстанцій. Виключено з мотивувальної частини цих судових рішень посилання на пояснення обвинуваченого щодо обставин вчинення злочину, які були надані під час затримання та зафіксовані у протоколі затримання та на відеозаписі, який є додатком до протоколу.

ККС зазначив, що ч. 3 ст. 290 КПК зобов’язує прокурора або слідчого за його дорученням надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

На орган досудового розслідування покладено обов’язок надати сторонам майбутнього судового розгляду безперешкодно реалізувати їх можливість ознайомитися із речовими доказами (у разі виявлення ними бажання), однак він не зобов’язаний здійснювати таке ознайомлення в обов’язковому порядку за відсутності ініціативи сторони.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на момент ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження речові докази (ніж, сокира) перебували в розпорядженні експертів на підставі постанови слідчого про призначення експертизи, а тому прокурор не міг надати доступ захиснику до вказаних речових доказів.

Автор: Наталя Мамченко

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