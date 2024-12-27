Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Орган досудового розслідування не зобов’язаний здійснювати ознайомлення з речовими доказами за відсутності ініціативи сторони – Верховний Суд

11:55, 27 грудня 2024
У касаційній скарзі захисник стверджував, що стороні захисту в порядку статті 290 КПК речові докази у справі не відкривалися.
Орган досудового розслідування не зобов’язаний здійснювати ознайомлення з речовими доказами за відсутності ініціативи сторони – Верховний Суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На орган досудового розслідування покладено обов’язок надати сторонам майбутнього судового розгляду безперешкодно ознайомитися з речовими доказами в разі виявлення ними бажання, однак він не зобов’язаний здійснювати таке ознайомлення в обов’язковому порядку за відсутності ініціативи сторони. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 16.10.2024 у справі № 279/315/22.

Так, місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 1 ст. 115 КК. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. ККС скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що стороні захисту в порядку ст. 290 КПК речові докази у справі не відкривалися.

Позиція ККС ВС

Змінено рішення судів попередніх інстанцій. Виключено з мотивувальної частини цих судових рішень посилання на пояснення обвинуваченого щодо обставин вчинення злочину, які були надані під час затримання та зафіксовані у протоколі затримання та на відеозаписі, який є додатком до протоколу.

ККС зазначив, що ч. 3 ст. 290 КПК зобов’язує прокурора або слідчого за його дорученням надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

На орган досудового розслідування покладено обов’язок надати сторонам майбутнього судового розгляду безперешкодно реалізувати їх можливість ознайомитися із речовими доказами (у разі виявлення ними бажання), однак він не зобов’язаний здійснювати таке ознайомлення в обов’язковому порядку за відсутності ініціативи сторони.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на момент ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження речові докази (ніж, сокира) перебували в розпорядженні експертів на підставі постанови слідчого про призначення експертизи, а тому прокурор не міг надати доступ захиснику до вказаних речових доказів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд досудове розслідування касаційна скарга ККС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Орган досудового розслідування не зобов’язаний здійснювати ознайомлення з речовими доказами за відсутності ініціативи сторони – Верховний Суд

У касаційній скарзі захисник стверджував, що стороні захисту в порядку статті 290 КПК речові докази у справі не відкривалися.

Апеляційний суд залишив в силі вирок за ухилення від призову, не дослідивши наявність у чоловіка статусу УБД, видалення селезінки і травму ключиці – Верховний Суд направив справу на новий розгляд

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд мав дослідити наявність у чоловіка статусу учасника бойових дій і обставини, пов`язані з видаленням у нього селезінки та отриманням травми ключиці.

Заява про встановлення факту догляду з метою отримання відстрочки від мобілізації не підлягає судовому розгляду – Верховний Суд

Заява про встановлення факту здійснення постійного догляду для отримання відстрочки не підлягає судовому розгляду, адже чинним законодавством передбачено позасудове встановлення такого факту.

На суддю ВАКС Віктора Маслова відкрито дисциплінарну справу з підстав порушення права підозрюваного на захист

Суддя ВАКС Віктор Маслов заборонив підозрюваному спілкуватися «з будь-ким» – дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу, а захист ставить питання щодо професійної компетентності судді Антикорсуду.

Військові повернулися з СЗЧ, але знову масово втекли з підрозділу – командир роти попросив, щоб його не карали за це

Командир роти розповів суду, що не зміг впоратися з демотивованими військовослужбовцями і не розуміє, як їх контролювати.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео