Олаф Шольц офіційно став кандидатом у канцлери і пообіцяв перемогу на виборах

Кандидатуру Олафа Шольца підтримав з'їзд партії.

Фото: aa.com.tr

У суботу, 11 січня, у Берліні відбувся з’їзд Соціал-демократичної партії Німеччини, під час якого був обраний кандидат у канцлери, пише Bild.

Майже всі 596 делегатів проголосували за Олафа Шольца як кандидата на посаду канцлера, піднявши руки. Проти виступили тільки 5 осіб.

Шольц заявив, що зробить все можливе, щоб «здивувати тих, хто думає, що вже знає, чим все закінчиться».

«Дорогі товариші: Ми переможемо. Велике вам спасибі!», – пообіцяв Шольц, чия політична сила за півтора місяця до виборів є третьою в опитуваннях.

Лідером в опитуваннях є Християнсько-демократичний союз (ХДС).

«Якщо 23 лютого ми неправильно повернемо в Німеччині, наступного ранку ми прокинемося в іншій країні. Цього не повинно статися», – попередив також чинний канцлер.

Нагадаємо, 11 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц направив до Бундестагу заявку на вотум довіри уряду. А 16 грудня німецький парламент не висловив довіри Олафу Шольцу після розпаду правлячої «світлофорної коаліції».

27 грудня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент та призначив нову дату виборів до Бундестагу на 23 лютого.

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