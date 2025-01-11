Субсидія на тверде паливо — чи потрібно надавати довідку про наявність пічного опалення

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області пояснило, чи потрібна при призначенні субсидії на тверде паливо довідка про наявність у будинку пічного опалення.
«Довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення при призначенні житлової субсидії надавати не потрібно», - заявили у ПФ.
Інформація про наявність пічного опалення зазначається в декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
У ПФ додали, що у разі подання заяви на житлову субсидію за експериментальним проектом зазначена інформація вказується у спрощеній формі заяви.
Раніше ми писали, як розраховується субсидія на тверде паливо.
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