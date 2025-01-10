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У Пенсійному фонді роз’яснили питання субсидії на тверде паливо

22:18, 10 січня 2025
У ПФ відповіли на питання, які часто виникають у людей у зв’язку з виплатою субсидії на тверде паливо.
У Пенсійному фонді роз’яснили питання субсидії на тверде паливо
Фото: informator.ua
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Пенсійний фонд України відповів громадянам на три питання про субсидії на тверде паливо.

У відомстві нагадали, що людям, які опалюють житлові приміщення виключно твердим паливом (не мають централізованого опалення, не використовують для опалення природний газ чи електричну енергію), законодавством передбачено можливість отримання житлової субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.

У ПФ підготували добірку питань, які часто виникають у людей у зв’язку з цією виплатою.

Чи потрібна при призначенні субсидії на тверде паливо довідка про наявність в будинку пічного опалення?

Довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення при призначенні житлової субсидії надавати не потрібно. Інформація про наявність пічного опалення зазначається в декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

У разі подання заяви на житлову субсидію за експериментальним проєктом зазначена інформація вказується у спрощеній формі заяви.

У жовтні 2024 року звертався за субсидією на тверде паливо й отримав її. Чи потрібно звертатися знову для отримання виплати у 2025 році?

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням людини.

Водночас якщо житлова субсидія надається на тверде паливо та на житлово-комунальні послуги, то житлово-комунальні послуги розраховуються з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного календарного року (пункти 72-73 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848).

Тобто при зверненні в жовтні 2024 року субсидію на твердне паливо було розраховано та вже виплачено, а субсидію на оплату житлово-комунальних послуг розраховано до кінця 2024 року.

Щоб одержувати виплату у 2025 році, потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України з новою заявою та декларацією про доходи і витрати.

Як розраховується субсидія на тверде паливо?

Розрахунок житлової субсидії на придбання твердого пічного побутового палива здійснюється індивідуально для кожного домогосподарства як різниця між вартістю твердого пічного побутового палива на календарний рік (з урахуванням встановленої норми й граничного показника його вартості) та розміром обов’язкового відсотка плати домогосподарства за паливо, що обчислюється з урахуванням доходів членів домогосподарства.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій” для надання житлових субсидій мінімальна річна норма забезпечення населення твердим паливом становить 2 тони на домогосподарство на рік, а граничний показник вартості твердого палива у 2025 році – 4 187,97 грн за 1 тону.

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Пенсійний фонд субсидія

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