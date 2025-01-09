На Тернопільщині чоловік вимагав 3 тисячі доларів за допомогу в отриманні посвідчення водія

Чоловік пообіцяв знайомій, яка не змогла здати екзамен з водіння самотужки, повпливати на службових осіб сервісного центру МВС для отримання водійського посвідчення.

Жителя Тернопільщини підозрюють в одержанні 3000 доларів за сприяння в отриманні посвідчення водія. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

«Жителю Тернопільського району повідомлено про підозру у вимаганні 3000 доларів та отриманні частини неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, місцевий житель пообіцяв знайомій, яка не змогла здати екзамен з водіння самотужки, повпливати на службових осіб сервісного центру МВС для отримання водійського посвідчення.

Вказується, що свою «допомогу» в одержанні позитивної оцінки під час складання теоретичного та практичного іспиту з водіння він оцінив у 500 та 2500 тисячі доларів, зазначивши, що не гребуватиме й гривневим еквівалентом.

Зокрема, таку вартість «послуг» пояснив ризиками, адже ведеться відеофіксація іспитів.

Правоохоронці затримали підозрюваного у Тернополі в порядку ст. 208 КПК України при одержанні ним частини неправомірної вигоди -106 тис грн. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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