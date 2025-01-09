В Тернопольской области мужчина требовал 3 тысячи долларов за помощь в получении водительского удостоверения

Муж пообещал знакомой, которая не смогла сдать экзамен по вождению самостоятельно, повлиять на должностных лиц сервисного центра МВД для получения водительского удостоверения.

Жителя Тернопольщины подозревают в получении 3000 долларов за содействие в получении водительского удостоверения. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

«Житель Тернопольского района уведомлен о подозрении в требовании 3000 долларов и получении части неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369- 2 УК Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, местный житель пообещал знакомой, которая не смогла сдать экзамен по вождению в одиночку, повлиять на должностных лиц сервисного центра МВД для получения водительского удостоверения.

Указывается, что свою «помощь» в получении положительной оценки при сдаче теоретического и практического экзамена по вождению он оценил в 500 и 2500 тысяч долларов, отметив, что не будет гнушаться и гривневым эквивалентом.

Такую стоимость «услуг» объяснил рисками, ведь ведется видеофиксация экзаменов.

Правоохранители задержали подозреваемого в Тернополе в порядке ст. 208 УПК Украины при получении им части неправомерной выгоды -106 тыс. грн. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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