Укрпошта менш ніж за дві доби продала марок «Будапештський меморандум – це х***я» на 2 млн грн

Укрпошта вже заробила на марці про Будапештський меморандум 2 млн грн.

Фото: Тelegram / Igor Smelyansky

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», «Укрпошта» випустила марку з цитатою Зеленського – «Будапештський меморандум – це х***я».

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що менш ніж за дві доби компанія продала поштових марок «Будапештський меморандум – це х***я» на понад 2 млн грн. Про це він повідомив у коментарі Forbes.

За його словами, було продано 3500 аркушів із маркою.

«Для проєкту «Власна марка» це рекордні темпи», – каже Ігор Смілянський

Раніше він заявляв, що вартість поштового аркуша, що містить дев'ять марок, складає 600 гривень.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Зеленський заявив, що за 30 років від підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї, документ жодного дня не працював.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.