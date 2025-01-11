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У ТЦК пояснили інцидент із затриманням чоловіка у Києві біля метро

18:55, 11 січня 2025
Чоловіка затримали, оскільки він був в розшуку та намагався втекти, заявили в ТЦК та СП.
У ТЦК пояснили інцидент із затриманням чоловіка у Києві біля метро
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У соцмережах 11 січні з’явилося відео, на якому представники ТЦК та поліції нібито б'ють та вчиняють щодо чоловіка неправомірні дії. Відтак, у Київському міському ТЦК та СП зробили заяву щодо цього.

У ТЦК заявили, що чоловік знаходився у розшуку, і його затримали.

«Сьогодні у Києві біля метро Тараса Шевченка, під час перевірки документів у громадянина, було виявлено що він знаходиться у розшуку за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, у зв'язку з чим, національною поліцією був складений протокол, проте громадянин намагався втекти через що і був затриманий», - пояснили у ТЦК.

Там зазначили, що поліція та військовослужбовці ТЦК та СП діяли в межах закону.

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поліція Київ розшук затримання ТЦК мобілізація

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