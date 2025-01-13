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Маск відправив «караван» із електровантажівок Cybertruck зі Starlink до постраждалих від пожеж у Лос-Анджелесі

09:24, 13 січня 2025
Вантажівки Cybertruck, обладнані Starlink з безкоштовним інтернетом, будуть розташовані мережею в найбільш постраждалих районах Лос-Анджелеса та Малібу.
Маск відправив «караван» із електровантажівок Cybertruck зі Starlink до постраждалих від пожеж у Лос-Анджелесі
Фото: Tesla
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У соцмережах з'явилися кадри «каравану» електровантажівок Cybertruck, які направили до районів Лос-Анджелеса, постраждалих від масштабних пожеж. Генеральний директор Tesla та Starlink Ілон Маск підтвердив, що ці автомобілі використовуються як мобільні базові станції для забезпечення енергією інтернет-терміналів Starlink, що дозволить налагодити екстрений зв’язок у зонах із відсутністю комунікацій, повідомляє Fox Business.

«Нам потрібно використовувати ці вантажівки як мобільні базові станції для забезпечення живлення інтернет-терміналів Starlink у тих районах Лос-Анджелеса, де немає зв'язку. Нова вантажівка буде доставлена наприкінці тижня», — написав Маск у соцмережі Х.

Мільярдер також зазначив, що Cybertruck, обладнані Starlink, надаватимуть безкоштовний інтернет та будуть розташовані мережею в найбільш постраждалих районах Лос-Анджелеса та Малібу.

Для додаткової підтримки постраждалих до Cybertruck будуть залучені співробітники служби безпеки, а також організовано роздачу закусок і напоїв для місцевих мешканців.

Нагадаємо, у районі міста Лос-Анджелес на півдні Каліфорнії США спалахнули лісові пожежі, є загиблі. Вогонь охопив площу 5 футбольних полів за хвилину і дістався до елітного району, де мешкають голлівудські зірки. У місті оголосили надзвичайну ситуацію.

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США Ілон Маск Tesla пожежа

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